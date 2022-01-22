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Çatalca'da tır kazası: 1 yaralı

Çatalca Tüneli'nde önündeki tıra, çarpan tırın şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapandı.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:52
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevki Çatalca Tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 LVM 83 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan başka bir TIR'a çarptı. Kaza sonucu TIR'ın sürücüsü aracın içinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza enkazının kaldırılması için tüneli kısa süreliğine ulaşıma kapadı. Kazaya karışan TIR'ların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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