İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1448
  • EURO
    6,6554
  • ALTIN
    324.869
  • BIST100
    114640
Güncel

Çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çatıdan çatıya atlayarak kaçan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

IHA25 Şubat 2020 Salı14:37 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:37

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesinde ikamet eden Ö.T. ve S.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İkametten çıkıp aracına binen şüpheliler yola çıktığı sırada ekipler tarafından durduruldu. Araç içerisinde ve araç sürücüsü şüpheli K.Ç. üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve yaklaşık 2 gr esrar maddesi ele geçirildi. Diğer şüphelileri yakalamak için Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin çıkmış olduğu adresinde evin giriş ve çıkışları tutularak kapı üzerindeki pencere kırılarak içeriye girildi. Evde bulunan 3 şahsın çatılardan geçerek yandaki binanın arka kapısından kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Yaşanan kovalamaca sonunda 2 şüpheli H.I. ve Ö.T. kaçamadan yakalandı. Diğer şüpheli ise karanlıktan yararlanarak ağaçlık alandan firar etti. Yakalanan şahısların beyanıyla kaçan şahsın evi kiralayan S.K. olduğu öğrenildi. Yapılan ev aramasında 3 ayrı paket halinde yaklaşık 10 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 8 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 3 adet tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği fişeği ve bin 200 TL para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Türk zırhlısı, Esed rejimine ait tankı böyle kovaladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

Sen o aklını kendine sakla
Sen o aklını kendine sakla

Sen o aklını kendine sakla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.