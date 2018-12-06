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Çatıdan düşerek yaralanan köylüye, ambulans helikopterle sevk

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, evinin çatısıdan düşerek ağır yaralanan Garip Efe (55), ambulans helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

  • DHA
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Karakoçan ilçesi Çan köyünde yaşayan Garip Efe, evinin çatısında dengesini yitirip bahçeye düşerek ağır yaralandı. Efe'nin ailesi, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Kara ambulansı başka olaya yönlendirildiği için 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından ambulans helikopter talep edildi. Köye giden sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, bölgeye ambulans helikopter de sevk edildi. Garip Efe, ambulans helikoptere alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve tedaviye alındı.
 

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