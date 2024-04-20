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Çatılar uçtu, minareler devrildi! Çankırı'da fırtına hayatı felç etti

Çankırı'da fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, 65 çatının uçtuğu, 3 cami minaresi ile 5 ağacın devrildiği, 5 ahırın da zarar gördüğü bildirildi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 23:12 - Güncelleme:
Çatılar uçtu, minareler devrildi! Çankırı'da fırtına hayatı felç etti
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Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşya ile çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, minarenin güçlü rüzgardan dolayı yıkıldığını söyledi.

Bugün için rüzgar beklentisi olduğunu ancak bu kadar şiddetli olmasını beklemediklerini dile getiren Esen, "Şehir içinde ağaçlarımız devrildi. Kamuya ait yerleri kapattık, kaleyi kapattık. Ekiplerimiz yıkılan ağaçları kaldırıyor. Diğer minarede de sıkıntı var, sallanıyor. Onun için tedbirimizi aldık. Allah korusun, onların üzerine de yıkılabilir." dedi.

Sahayı gezdiğini belirten Esen, "Vatandaşlara sokağa çıkmama noktasına uyarıda bulunuyoruz. Bu bir afet, Allah beterinden korusun. Tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

- FIRTINADA 6 KİŞİ YARALANDI

Çankırı Valiliğinin yazılı açıklamasında da fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 65 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 5 ahırın zarar görmesi, 3 cami minaresi yıkılması ihbarı geldiği belirtildi.

İl genelinde fırtınadan kaynaklı 6 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

- MİNARESİ YIKILAN CAMİNİN ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, il merkezindeki Bademlik Camisi'nin bir minaresi yıkıldığı anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı caminin diğer minaresinin çevresindeki binalar tahliye edilmiş, bu binalardaki vatandaşlarımız konaklama ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizdeki uygun otellere yönlendirilmiştir. İl genelinde 4 okul, 2 kamu binasında çatı hasarı meydana gelmiştir. 3 okulda sorun olmamakla beraber, Ilgaz ilçesindeki okulda tadilatın 1 hafta süreceği öngörülmüştür. Bahsi geçen okulda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamamasına yönelik planlama yapılmıştır."

Fırtınaya bağlı yaşanan elektrik kesintileri sonrası bakım onarım çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Saat 20.00 itibarıyla tüm abonelere elektrik verilmiştir. GSM operatörlerinde herhangi bir arıza meydana gelmemiş olup abonelerin yoğun telefon görüşmeleri sonucu yoğunluğa bağlı olarak erişim hızında zaman zaman yavaşlamalar gerçekleşmiştir. Yollarda meydana gelen kaldırım taşı, parke gibi sorunlar belediyelerin yaptığı çalışmalar sonucu onarılmıştır. Mevcut olay 'Seviye 1' kapsamında değerlendirilmiş olup AFAD, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alınan ihbarlar doğrultusunda hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarına başlanılmıştır."

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