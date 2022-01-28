Çatılarda oluşan buz sarkıtları tedirgin ediyor

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 16:15 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 16:15

Kentte geçen hafta cumartesi günü başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığı, kent merkezinde sıfırın altında 20 derece ölçüldü. En düşük sıcaklık ise Toros Dağları'nın eteğindeki Seydişehir'de eski 27 derece oldu. Soğuk nedeniyle bazı binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Bu sırada dün Çumra ilçesinde, Hidayet Alanlı'ya ait ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütleleri nedeniyle çöktü. Ahırdaki 70 koyun öldü.

6 BİN 135 PERSONEL KARLA MÜCADELE EDİYOR

Konya Valiliği, oluşturulan kriz merkezinde, bütün kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalışma grubunun 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, 6 bin 135 personel ve bin 913 araçla karla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Tahliye Çalışma Grubu tarafından 479 vatandaşımız ve 115 araç kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edilmiştir. 29 bin 422 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Kar nedeniyle ulaşılamayan toplam 15 hastaya UMKE tarafından müdahale edilmiştir. Konya genelinde kapanan 628 köy yolu ulaşıma açılmıştır, 9 köy (mahalle) yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir' denildi.