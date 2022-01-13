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  • Çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılan 39 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılan 39 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusu Davut Uzun'a yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan Cengiz Hezenci (39) hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA13 Ocak 2022 Perşembe 14:58 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:58
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İlçeye bağlı Ballıbağ köyünde sabah saat 07.30'da Davut Uzun'a ait evin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın, ihbar üzerine köye giden Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Cengiz Hezenci binanın çatısında yangından hasar gören tahta parçalarının temizlenmesi için komşusu Davut Uzun'a yardım etmek istedi. Hezenci komşusuna yardım ettiği sırada çatıdaki elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Yaralanan Hezenci olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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