İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çatlaklar tespit edilmişti! Nevşehir'de faciadan dönüldü
Güncel

Çatlaklar tespit edilmişti! Nevşehir'de faciadan dönüldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden kopan kaya kütlesi düştü. Ürgüp Kaymakamı Coşkun, 20 Eylül'de yapılan incelemeler sonucu bölgede risk tespit ettiklerini ve evleri boşalttıklarını bildirdi. Coşkun, 'Çok şükür ki aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.' dedi.

AA21 Eylül 2025 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Çatlaklar tespit edilmişti! Nevşehir'de faciadan dönüldü
ABONE OL

Kayalarda oluşan çatlağın tespit edilmesinin ardından çevresinde tedbir alınan Kayakapı Mahallesi'ndeki Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası gece düştü.

Olayda bölgedeki bir restoran ile yürüyüş yolu zarar gördü.

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, yazılı açıklamasında, dünkü incelemelerin ardından bölgedeki üç evde bulunan 19 kişinin tedbiren tahliye edilerek otellere yerleştirildiğini belirtti.

Doğal afetlerde riskleri önceden tespit etmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"20 Eylül'de Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkisinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.

Olay gerçekleştiği anda AFAD, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca, riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı da başka otellere yerleştirdik. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bundan sonraki süreçteki riskleri değerlendirip tedbirlerimizi ona göre alacağız."

Kaya kütlesinin düştüğü anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.