İş adamı Cavit Çağlar, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Çağlar, Kalçık'ın "Çok ilginç bir yaşam hikayeniz var. Kaç yaşınızdan beri iş hayatındasınız?" sorusuna "8 yaşımdan beri çalışıyorum. 70'li yaşlarıma geldim, bu yaşıma kadar hep çalıştım, mücadele ettim. Zorluk görünce pes etmem. İnandığım şeylerden beni kimse alıkoyamaz" yanıtını verdi.

Çağlar şunları kaydetti:

"Babamı erken yaşta veremden kaybettim. Babamdan sadece 13 bin 187 lira kaldı. O parayı da annem bana sermaye olarak verdi. Ben de ticarete atıldım. Türkiye'nin en büyük sanayi grubunu kurdum. İş hayatında zor dönemler de atlattım. 1999'da bankama el kondu. Devlet o dönemde el koymayıp yaşatabilirdi çünkü 26 bin kişi çalışıyordu. Keşke yaşatılsaydı. Bankama el konduktan sonra 700 yılla yargılandım ve 9.5 ay hapis yattım. Devlete olan tüm borcumu ödedim. Bir tek Allah'a can borcum kaldı. Geriye dönüp bakmıyorum artık, kimseye kırgın da değilim. Devlete küsemezsiniz, bu ülke bizim. Devletin menfaatleri benim için her şeyin önündedir."

''UMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE VE BÖLGEMİZ İÇİN BİR ŞANS''

- Türkiye-Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözülmesinde aktif bir rol üstlenmiştiniz. Putin size ödül de verdi...

Putin iyi bir dostum. 1992'de Demirel'le beraber Yeltsin ile görüşmüştük. O zamandan beri hem Putin'i, hem de Dağıstan eski cumhurbaşkanı Ramazan Abdulatipov'i tanırım. İlişkilerimizi koparmadık. Krizin çözülmesi için de elimden geleni yaptım. Bu benim vatani görevimdir. Uçak krizinin çözülmesi, bölgenin barışı açısından da son derece önemliydi. Putin ve Cumhurbaşkanımızın barış arzusu olmasaydı bu kriz asla çözülemezdi. Uçağı FETÖ düşürdü. Türkiye ile Rusya'yı savaşa sokmak istediler ve FETÖ'yü de maşa olarak kullandı dış güçler. Aramızı açmak isteyenler bunu başaramadı. Putin iyi bir Türk dostu ve sözüne güvenilecek biri. Tıpkı Erdoğan gibi, Putin de verdiği sözü tutan bir lider.

İkisi de benzer karaktere sahip. Cumhurbaşkanımız Türkiye ve bölgemiz için şans, çok iyi bir lider. Benim için dünyada şu anda iki güçlü lider var; biri Erdoğan, diğer de Putin. Putin de güçlü ve karizmatik. Sert görünüyor ama sempatik. Rusya, her geçen gün ağırlığını artıran bir ülke. ABD başta olmak üzere birçok yerden ambargo yemesine rağmen bana mısın demiyor ve gücünü artırıyor. Bu Putin'in başarısı.

- Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını ve sonrasında yaşanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz istediğimizde Amerika Patriot'ları satmadı. Şimdi de kusura bakmasınlar ama hiçbir şey söylemeye hakları yok. Türkiye S-400'leri alarak çok doğru bir hamle yaptı. Bizim kendimizi savunmak en büyük hakkımız. NATO beni savunmuyor ki. Toprağımızı nasıl koruyacağız peki? NATO üyesi Amerika neden PKK uzantılarına sürekli silah veriyor? Bunun cevabını versin NATO önce. Cumhurbaşkanımız çok doğru bir strateji izliyor. Milli bir lider. Demirel benim manevi babamdı, liderimdi. Şimdi de Erdoğan benim liderim. Eskiden bizim dönemimizde siyasetçiler olarak ürkerdik, 'Aman Amerika bir şey söylemesin' diye. Bakın Erdoğan'a nasıl dik duruyor Amerika karşısında. Gurur duyuyorum onunla. Amerika her bakımdan sınıfta kaldı. FETÖ'yü hâlâ muhafaza ediyor. 15 Temmuz'un da içindeydi. ABD tutuklandığımda benden sığınma talep etmemi istediler. Ben kabul eder miyim bunu?