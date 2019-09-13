Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.
- AA
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, WEF Başkanı Brende ile görüştüğünü ve bu görüşmede, uluslararası gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
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