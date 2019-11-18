Bakan Çavuşoğlu: Eğer temizlenmezse harekatı başlatacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek 'eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız' dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek "eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi
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