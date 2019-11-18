Bakan Çavuşoğlu: Eğer temizlenmezse harekatı başlatacağız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek 'eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız' dedi