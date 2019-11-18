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Bakan Çavuşoğlu: Eğer temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek 'eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız' dedi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek "eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi

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