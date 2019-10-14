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Çavuşoğlu KKTC Lideri Denktaş’ı andı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepkiler sürüyor. Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili eleştirilerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merhum KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın seslendirdiği şiirle cevap verdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamaları Ankara’nın tepkisine neden olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyorum" mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Denktaş’ın kendi sesinden "benim iki bayrağım var" dizesiyle başlayan "iki bayrak" şiirini yayımladı. 

Barış Pınarı Harekatı´na katılan komandolardan Türk milletine mesaj

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