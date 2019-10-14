Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamaları Ankara’nın tepkisine neden olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyorum" mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Denktaş’ın kendi sesinden "benim iki bayrağım var" dizesiyle başlayan "iki bayrak" şiirini yayımladı.