Avrupa'ya 'Doğu Akdeniz' mesajı: GKRY'ye verilen destek uluslararası hukukla bağdaşmaz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM daimi üyeleri ve AB dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM daimi üyeleri ve AB dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı.
"GKRY'YE VERİLEN DESTEK ULUSLARARASI HUKUKULA BAĞDAŞMAZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, AB'nin üyelik dayanışması altında GKRY'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi.
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