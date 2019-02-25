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Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri'ne yönelik ihlaller endişe verici

Çavuşoğlu, 'Çin'deki Uygur Türkleri'ne ve diğer Müslüman gruplara yönelik ihlallerin endişe verici' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda dinleyicilere hitap etti.

Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskısı hakkında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Çin'deki Uygur Türkleri'ne ve diğer Müslüman gruplara yönelik ihlallerin endişe verici"  ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Çin'in masum insanlarla teröristler arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

 

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