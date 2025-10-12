İSTANBUL 18°C / 12°C
  • Çay bahçesinde faciadan dönüldü! Koca kayalar üzerlerine düştü
Güncel

Çay bahçesinde faciadan dönüldü! Koca kayalar üzerlerine düştü

Silivri'de, çay bahçesinde oturan vatandaşlar büyük bir gürültü sesiyle dağlık alandan kopan parçaların üzerlerine geldiğini gördüler. Çocuklarında bulunduğu alanda can kaybı yaşanmaması, olası facianın önüne geçerken, bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

12 Ekim 2025 Pazar 13:16
Çay bahçesinde faciadan dönüldü! Koca kayalar üzerlerine düştü
Korkutan olay, dün Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir çay bahçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu müşterilerin olduğu sırada, dağlık alandan sesler duyulmaya başladı. Seslerin ardından dağdan çok sayıda kaya parçası çay bahçesi ve çevresine düştü.

Kayalar, yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerken, çay bahçesinde bulunan 1'i çocuk 7 kişi olayda yara almadan kurtuldu. Olayda can ve mal kaybının olamaması olası bir facianın önüne geçerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayrıca, olay yerinde bir otomobilde de kaya düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği de öğrenildi.

