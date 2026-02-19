İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7846
  • EURO
    51,7213
  • ALTIN
    7010.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çay evinde dehşet! Bıçağı tekrar tekrar sapladı
Güncel

Çay evinde dehşet! Bıçağı tekrar tekrar sapladı

Kütahya'da bir çay evinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 06:49 - Güncelleme:
Çay evinde dehşet! Bıçağı tekrar tekrar sapladı
ABONE OL

Kütahya'da bir çay ocağında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay ocağına giren şüpheli, içerideki Yiğit K'ye (27) henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yiğit K, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla kısa sürede yakalandı.

Bıçaklı saldırı anı ise çay ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin çay ocağına girerek Yiğit K'ye bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.