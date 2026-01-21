Çay içerken bahçedeki sesleri duydu: Kurtları çaydanlıkla kovaladı

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan İsmail Karaman, evinin çevresine kurdurduğu güvenlik kamerasını kontrol ettiği sırada bahçesinde gezinen iki kurdu fark etti. Kurtların evine ve hayvanlarına zarar vermesinden endişe eden Karaman, o sırada çay içtiği esnada çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktı. Bahçeye giren kurtlara doğru koşan Karaman'ı gören kurtlar kısa sürede kaçarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadıklarını anlatan İsmail Karaman, "Akşam evde çay içiyordum. Güvenlik kamerasına baktığımda iki kurdun evin önünde dolaştığını gördüm. Çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktım. Beni görünce kurtlar kaçtı. İlçemizdeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Kurtlar artık şehir içinde dolaşmaya başladı" dedi.