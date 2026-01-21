İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Çay içerken bahçedeki sesleri duydu: Kurtları çaydanlıkla kovaladı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bahçesine giren kurtları güvenlik kamerasından fark eden bir vatandaş, eline aldığı çaydanlıktaki sıcak suyla kurtları uzaklaştırdı.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Çay içerken bahçedeki sesleri duydu: Kurtları çaydanlıkla kovaladı
Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan İsmail Karaman, evinin çevresine kurdurduğu güvenlik kamerasını kontrol ettiği sırada bahçesinde gezinen iki kurdu fark etti. Kurtların evine ve hayvanlarına zarar vermesinden endişe eden Karaman, o sırada çay içtiği esnada çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktı. Bahçeye giren kurtlara doğru koşan Karaman'ı gören kurtlar kısa sürede kaçarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadıklarını anlatan İsmail Karaman, "Akşam evde çay içiyordum. Güvenlik kamerasına baktığımda iki kurdun evin önünde dolaştığını gördüm. Çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktım. Beni görünce kurtlar kaçtı. İlçemizdeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Kurtlar artık şehir içinde dolaşmaya başladı" dedi.

