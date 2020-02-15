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Çay paketinden uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk gele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi14:06 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:06

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K.'nin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, E.K.'nin kullandığı otomobili Yahşihan ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada E.K.'ye ait çantada bulunan çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca araçta 2 hassas terazi bulundu. Sürücü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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