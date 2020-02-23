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Çeçen-İnguş Sürgünü'nün 76. yılı

Sovyetler Birliği döneminde Çeçen ve İnguşların Orta Asya ve Sibirya'ya zorla gönderilerek onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Çeçen-İnguş Sürgünü İstanbul'da anıldı.

AA23 Şubat 2020 Pazar23:00 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 23:00

Üsküdar Gençlik Merkezinde düzenlenen programa, sürgünden sonra Türkiye'ye göç edenler, yakınları ve birçok dernek üyesi katıldı.

Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAFKASDER) Genel Başkanı Ali Viskhadziyev, sürgünün Kafkas halklarına yapılan soykırım ve katliamlardan sadece biri olduğunu, acılarının taze olduğunu kaydetti.

Viskhadziyev, şunları kaydetti:

"Bu sürgün bizim için büyük bir trajedi. Bizim o kadar acımız var ki hangisi için üzüleceğimize şaşırıyoruz. Bu sürgünü dünya iki sene sonra öğrendi. Kimse bizim acılarımızı bilmeden bazılarımız açlıktan, bazılarımız soğuktan bazılarımız ise kurşunlarla öldü. Biz bugünlere geldik. Acımızı unutmayacağız ve asla Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceğiz."

Programda sürgün mağduru ailelerin yakınlarından oluşan müzik grubu da sürgünü anlatan parçalar seslendirdi.

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