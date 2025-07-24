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Çeçen lider Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider Kadirov, tatile geldiği Bodrum'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı Kadirov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

IHA24 Temmuz 2025 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Çeçen lider Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi
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Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde denize girerken bir anda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov'a müdahale etti.

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan Kadirov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre müşahede altında tutulan Kadirov'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

  • Ramazan Kadirov
  • Denizde Boğulma
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  • çeçen lider

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