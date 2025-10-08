İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

''Cehennem Melekleri'' çöktü: Suç örgütü elebaşı Necati Arabacı tutuklandı

İzmir'de gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
''Cehennem Melekleri'' çöktü: Suç örgütü elebaşı Necati Arabacı tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

