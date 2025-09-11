''Cehennem Necati'' lakaplı Necati Arabacı gözaltına alındı: Ülkeyi terk edecek

Slovak basınındaki haberlere göre Arabacı, Nitra'da ailesi ve korumalarıyla akşam yemeği yerken polis baskınıyla gözaltına alındı.
Arabacı'nın gözaltına alınmasının, Almanya'nın Schengen Bilgi Sistemi'ne düştüğü bir uyarı kaydı sonrası gerçekleştiği açıklandı.
Kısa süreli gözaltının ardından Arabacı, 30 gün içinde Slovakya'yı terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.
Suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla adı yeniden gündeme gelen Hells Angels çetesinin önde gelen isimlerinden olan Arabacı, "Cehennem Necati" lakabıyla tanınıyor.