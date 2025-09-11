İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

''Cehennem Necati'' lakaplı Necati Arabacı gözaltına alındı: Ülkeyi terk edecek

Hells Angels çetesinin yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı, ailesi ve korumalarıyla gittiği restoranda gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Slovak basınındaki haberlere göre Arabacı, Nitra'da ailesi ve korumalarıyla akşam yemeği yerken polis baskınıyla gözaltına alındı.

Arabacı'nın gözaltına alınmasının, Almanya'nın Schengen Bilgi Sistemi'ne düştüğü bir uyarı kaydı sonrası gerçekleştiği açıklandı.

SÜRE VERİLDİ, ÜLKEYİ TERK EDECEK

Kısa süreli gözaltının ardından Arabacı, 30 gün içinde Slovakya'yı terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

LAKABI: CEHENNEM NECATİ

Suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla adı yeniden gündeme gelen Hells Angels çetesinin önde gelen isimlerinden olan Arabacı, "Cehennem Necati" lakabıyla tanınıyor.

