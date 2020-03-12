12 Mart 2020 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:35

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından Çekirge istilası nerede? Çekirge istilası ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Çekirge istilasının ardından yayımlanan raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. Çekirge istilası hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE?

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığını belirtti.

Bölgedeki durumun ‘alarm verici’ seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

ÇEKİRGELER IRAK'A KADAR GELDİ

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.