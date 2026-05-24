İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çekmeköy'de facia! Alev alev yandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başlayan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Çekmeköy'de facia! Alev alev yandı
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halindeki 22 ADU 290 plakalı canlı hayvan nakil tırı Reşadiye bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yanan tır söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, tırın kurbanlık taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.