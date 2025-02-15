İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çekmeköy'de feci kaza! Beton mikseri cip ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Çekmeköy'de feci kaza! Beton mikseri cip ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de bir cip ile beton mikserinin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Çekmeköy'de feci kaza! Beton mikseri cip ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde Ersin Y.'nin kontrolündeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce bariyerlere çarptı ardından İstanbul istikametinde seyreden 34 LFM 81 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ'nin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırılırken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza sebebi ile bir süre trafik yola kapatıldı ve uzun araç kuyruğu oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.