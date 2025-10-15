İSTANBUL 20°C / 14°C
Çekmeköy'de İETT faciası: Otobüs durakta bekleyenlerin arasına daldı

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy-Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı, ardından durağa daldı.

Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

