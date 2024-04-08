Çekmeköy'de inşaatın temel kazısında yan binanın istinat duvarı çöktü

Sultançiftliği Mahallesi Dilhan Sokak'ta 5 Nisan Cuma günü bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. İddiaya göre, 6 katlı binanın yanındaki arazide temel kazısı yapılırken, toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki binanın istinat duvarı çöktü. Kazı çalışmaları sonlandırılırken, bina sakinleri yeterli güvenlik önleminin alınmadığını ve bina kolonlarının altının kazıldığını iddia etti. Tedirgin bekleyişlerini sürdüren bina sakinleri, durumu bildirmelerine rağmen belediye ekiplerinin ve inşaat firmasının olayla ilgili çalışma yapmadığını ileri sürdü.

"BİNA KOLONLARININ ALTI BOŞALDI"

Bina sakinlerinden Kamil Pamukçu, "Cuma günü buraya kepçe getirdiler, kendi inşaatlarını yapmak için. Ama burada yasal bir şey olması gerekiyor. Ben de inşaatçıyım. Perde duvar yapılması gerekiyor, artı kendi duvar işlerini yapmak yerine burayı uzatmaya çalıştılar, duvarımızın altını eştiler. Eşilince de gördüğünüz gibi kolonların altı boşaldı. 1 buçuk 2 metre bizim binaya girmiş oldular. Daha doğrusu kazık sistem yapıp ondan sonra hafriyatı almaları gerekiyordu. Paradan kaçmak için herhalde böyle bir yönteme başvurdular. Herhalde orayı bodrum katı yapmak için kazdılar. Akşam geldiğimizde bu vaziyetteydi. Hemen şikayet edeceğimizi söyledik, 'Ne olur şikayet etmeyin' dedi. Kapattılar, akşam makineyi de alıp götürdüler. 3-4 gündür korku içinde duruyoruz" şeklinde konuştu.

"BAYRAMDAN SONRA DÜZELTECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Bina yöneticisi Coşkun Karakoç, "Şu anda burada 12 tane daire var, 50-60 tane insan yaşıyor. Allah korusun birine bir zarar gelirse, o zaman onun vebalinin altından kalkamazlar. Eğer burada art niyet taşımıyorlarsa kepçe yanlışlıkla zarar vermişse ne yapacaksın, gelip herhangi birimizin ziline basacaksın 'Kusura bakmayın, sizin binanızın etrafına zarar verdik. İstinat duvarı yıkıldı hemen bunu hallediyoruz' dersin. Çok zor değil bu bir müteahhit için. Bayramdan sonra düzelteceklerini söylediler, bayrama 10 gün var ne belli dayanabileceği. Zaten deprem bölgesi İstanbul, uzmanlar her gün bağırıyor" dedi.