Çekmeköy'de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldü

Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, başından vurularak ağır yaralandı.

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta dün kafede oturduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Meriç, tedavi gördüğü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Polisin yaptığı araştırmada, Meriç'in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü başkanlığı yaptığı ve bu kulübün son 3 sezondur faaliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan, silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, mekana giren şapkalı bir kişinin, cebinden çıkardığı tabancayla yemek yiyen Meriç'e arkasından ve yakın mesafeden ateş ettiği görülüyor.