İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0549
  • EURO
    48,0814
  • ALTIN
    4484.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çekmeköy'de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldü
Güncel

Çekmeköy'de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldü

İstanbul Çekmeköy'de silahlı saldırıda yaralanan eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

IHA28 Ağustos 2025 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Çekmeköy'de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldü
ABONE OL

Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, başından vurularak ağır yaralandı.

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta dün kafede oturduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Meriç, tedavi gördüğü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Polisin yaptığı araştırmada, Meriç'in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü başkanlığı yaptığı ve bu kulübün son 3 sezondur faaliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan, silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, mekana giren şapkalı bir kişinin, cebinden çıkardığı tabancayla yemek yiyen Meriç'e arkasından ve yakın mesafeden ateş ettiği görülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.