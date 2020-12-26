Çekmeköy'de kavga

AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:14 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:14

Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Durmuşoğlu Caddesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Fatih V. ile site bekçisi İbrahim S. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın bugün de devam etmesi üzerine Fatih V., evinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Daha sonra çıkan kavgada Fatih V., sitenin bekçisi İbrahim S'yi darbederek yaraladı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İbrahim S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih V. de polis ekiplerince gözaltına alındı.