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Çekmeköy'de kaza! Aracın motoru yola fırladı

Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
Çekmeköy'de kaza! Aracın motoru yola fırladı
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Kaza 04.40 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde, Şile istikametinde, Taşdelen Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 34 BCR 21 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı, ardından araç takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada aracın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tedbir amaçlı olarak bir şerit trafiğe kapatıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç ve motorunun olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılmasıyla Şile yolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

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