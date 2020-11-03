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Çekmeköy'de kereste atölyesinde yangın

İstanbul Çekmeköy'de çıkan yangında kereste atölyesi alev alev yandı.

IHA03 Kasım 2020 Salı 08:38 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 08:38
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Olay saat 06.30 sıralarında sabaha karşı meydana geldi. Ekşioğlu Mahallesi Şile Otoyolu üzerinde bulunan kereste atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler büyüyerek atölyeyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri yangının bulunmuş olduğu noktaya varabilmek için tel örgüleri keserek kereste fabrikasının içine girdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken çıkan yangında bin metrekarelik alanın yandığını tahmin ediliyor.

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