  Çekmeköy'de kontrolden çıkan özel halk otobüsü takla attı
Güncel

Çekmeköy'de kontrolden çıkan özel halk otobüsü takla attı

Çekmeköy'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından yan yola savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 07:38
Çekmeköy'de kontrolden çıkan özel halk otobüsü takla attı
Olay 05.30 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 HO 2867 plakalı özel halk otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada her hangi bir yaralanma olayı yaşanmazken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametini bir süre trafiğe kapatıldı. Şoför tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün daha sonra olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

