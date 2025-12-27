Çekmeköy'de korkutan yangın: Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında binada bulunanların tahliye edildiği öğrenilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle binada ağır hasar oluştuğu ve yapının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.