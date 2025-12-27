İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çekmeköy'de korkutan yangın: Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Güncel

Çekmeköy'de korkutan yangın: Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Çekmeköy Merkez Mahallesi Oğuzeli Caddesi'nde, zemin katında mobilya deposu ve atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, mobilya malzemeleri ve ahşap ürünlerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Çekmeköy'de korkutan yangın: Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
ABONE OL

Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında binada bulunanların tahliye edildiği öğrenilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle binada ağır hasar oluştuğu ve yapının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.