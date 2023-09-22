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Güncel

Çekmeköy'de otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Çekmeköy'de otomobilin apartmanın bahçesine düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 16:10 - Güncelleme:
Çekmeköy'de otomobil apartmanın bahçesine devrildi
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Sultançiftliği Mahallesi Koru Sokak'ta seyreden 16 NCE 34 plakalı otomobilin sürücü H.E.Ç. aracının kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil 5 katlı bir apartmanın bahçesine devrildi.

Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.E.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, aynı yerde daha önce de kaza yaşandığını belirterek yetkililerin tedbir almasını istedi.

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