Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı

Ekşioğlu Mahallesi Dere Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilde çıkan yangın yine park halinde bulunan bir otobüse daha sonra oto tamirhanesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

