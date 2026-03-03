İSTANBUL 11°C / 4°C
  Çekmeköy'de vahşet: Lise öğretmenini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Güncel

Çekmeköy'de vahşet: Lise öğretmenini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi tutuklandı.

AA3 Mart 2026 Salı 17:44 - Güncelleme:
Çekmeköy'de vahşet: Lise öğretmenini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

OLAY

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

