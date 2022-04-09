Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi'ndeki parkta duran ve içerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen 34 UZ 7481 plakalı otomobil aniden kaymaya başladı.

Durumu fark eden sürücünün müdahalesine rağmen araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten Şile Otoyolu Ümraniye istikametindeki yan yola düştü.

Kazada isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.

