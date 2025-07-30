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Çekmeköy'deki fabrika yangınına soruşturma

Çekmeköy'deki sünger fabrikasında çıkan yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
Çekmeköy'deki fabrika yangınına soruşturma
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Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni tespit edilecek.

  • Çekmeköy
  • Sünger fabrikası yangını
  • Soruşturma başlatıldı

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