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Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı

Çekya Parlamentosunun üst kanadında yapılan oylamada İstanbul Sözleşmesi reddedildi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı
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Parlamentonun üst kanadındaki oylamada 71 senatörden sadece 34'ü İstanbul Sözleşmesi lehinde oy kullandı.

Anlaşmanın, aleyhteki 37 oyla Parlamentoda yeterli desteği göremediği Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı.

İstanbul Sözleşmesi Çekya'da tartışmalara yol açarken, muhafazakarlar, belgenin toplumdaki kadın ve erkeklere yönelik geleneksel rollere meydan okuduğunu ve diğer ülkelerde onaylanmasının kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yardımcı olmadığını savunuyordu.

Slovakya 2020'de, Bulgaristan ise 2018'de parlamentolarında yapılan oylamalarda İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmişti.

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