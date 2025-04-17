Cömert, savcıya verdiği ifadesinde, bir dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü, 2015'de CHP İzmir milletvekili adayı ve Selçuk Belediye Başkan adayı olduğunu, hala CHP'de aktif siyaset yaptığını belirtti.

38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'i desteklemek amacıyla onun ekibiyle çalışmalara katıldığını anlatan Cömert, kurultay öncesi Erzurum'a gidip delegeleri Özel lehine ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Cömert, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ankara milletvekili Umut Akdoğan ve o dönemki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Berkay Gökçınar ile birlikteydik. Ekibimizin başında Umut Akdoğan vardı. Önce Erzurum il başkanlığına gittik. Orada milletvekili Umut Akdoğan mevcut gündemle alakalı bir basın açıklaması yaptı. Biz de o sırada il binasında toplanan kurultay delegeleriyle tek tek görüşerek kendilerini Özgür Özel lehine oy kullanmaları için ikna etmeye çalıştık. Sonra Umut Akdoğan'ın başkanlığında il başkanı ve delegelerle hep birlikte Erzurum'da bir cağ kebapçısına gittik. Orada uzun uzun konuşup delegeleri Özgür Özel'e oy vermeleri için ikna etmeye çalıştık. Daha sonra Umut Akdoğan ile Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş bizden başka bir arabaya binerek havaalanına doğru hareket ettiler. Biz de diğer delegelerle birlikte başka bir araçla yola çıktık. Daha sonra Umut Akdoğan'a durum nedir diye sorduğumuzda, kendisi bize 'Erzurum konusu çözüldü, ikna ettik' dedi."

Kurultay dönemi sürecinde Ankara'da bir otelde kaldığını belirten Cömert, "Kurultaydan 2-3 gün önce Erzurum delegeleri de bu otele geldiler. Erzurum kurultay delegelerinden Yusuf Gögerkaya 'Özgür Özel'e destek vermemiz için il başkanımız Serhat Can Eş'e para vermişsiniz.' diye bana sordu. Ben de kendisine konuyla alakalı hiçbir bilgim olmadığını, bunu gidip il başkanlarına sorması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"DELEGELERE DAĞITILMAK İÇİN GÖNDERİLEN 2 MİLYON DOLAR PARA VARDI"

Erzurum kurultay delegelerinin il başkanı Eş'in yanına gittiğini, daha sonra kendisini arayan Yusuf Gögerkaya'yı almaya gittiğini anlatan Cömert, ifadesine şöyle devam etti:

"Bulunduğu yere gittiğimde elinde takım elbise ile bir adet ayakkabı poşeti vardı. Kendisine 'Bunlar nedir?' diye sorduğumda bana 'İl Başkanı Serhat Can Eş'in hediyesi' dedi. Otele döndüğümde Erzurum kurultay delegelerinden isimlerini hatırlamadığım 3-4 kişinin daha aynı takım elbise ve ayakkabı poşetlerinin ellerinde olduğunu gördüm. Onlara da Erzurum il başkanı bu hediyeleri vermiş. Kurultaydan bir gün önce Yusuf Gögerkaya'ya 'Erzurum il başkanı gerçekten para almış mı' diye sorduğumda, bana hitaben 'Evet almış ama duyumumuz çok yüksek miktar, bize verdiği ise 1000-1500 dolar. Ben de bu parayı harcamam, saklarım, başıma bela olmasın' dedi. Bu sırada yanımda arkadaşım Mustafa Erdoğdu vardı. Mustafa Erdoğdu benim 20 yıllık tanıdığım, kendisine ağabey dediğim kişidir. Kendisi eski Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı idi. Daha sonra CHP'ye katıldı. Kendisi Özgür Özel'in seçim ofisinin yöneticisi idi. Özel'in seçim ofisinin giderlerini ve harcamalarını o yapıyordu. Seçim ofisi için yapılan masrafların da milletvekillerinden toplanarak Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından Mustafa Erdoğdu'ya verildiğini biliyorum. Ben Ankara'da bulunduğum zaman Mustafa Erdoğdu'nun evinde kalırdım. Mustafa Erdoğdu'nun kendisine gelen paraları delegeleri ikna etmek için harcayıp harcamadığını bilmiyorum. Ancak kendisine ofis giderleri için para verildiğini biliyorum. Mustafa Erdoğdu benim de içerisinde bulunduğum kalabalık bir sohbet ortamında 'Yanımda kalan Emir'in haberi yok. Benim evimde Emir'in yattığı çekyatın altında İstanbul'dan kurultay delegelerine dağıtılmak için gönderilen 2 milyon dolar para vardı. Emir'in haberi yok' diye konuştu. Ancak ben bu konuyu öylesine söylenmiş bir söz olarak değerlendirdim. Ben böyle bir konuya inanmadım."

"DELEGELERİN TELEFONLARINDA OY PUSULASI FOTOĞRAFI VARDI"

Erzurum delegelerinden kurultay günü Özel lehine verdikleri oy pusulasının fotoğrafını çekip gönderilmesinin istendiğini duyduğunu aktaran Cömert, daha sonra delegelerin telefonlarında oy pusulasının Özel lehine işaretlenmiş olarak fotoğraflarını bizzat gördüğünü sözlerine ekledi.

Kendisinin o dönem bu olaylardan hiçbir menfaat temin etmediğini savunan Cömert, sadece Özel lehine parti çalışmalarına katıldığını söyledi.

Cömert, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmesini talep etti.