İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5792
  • EURO
    35,046
  • ALTIN
    2455.5
  • BIST100
    10500.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni
Güncel

Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni
ABONE OL

İstanbul'daki evinde dün yaşamını yitiren 103 yaşındaki Gürsoy için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Törende, Gürsoy'un özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Gürsoy'un naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı olan Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olan Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Nilüfer Gürsoy, aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Gürsoy, 3 çocuk annesiydi.

  • Nilüfer Gürsoy
  • cenaze
  • meclis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.