Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni

İstanbul'daki evinde dün yaşamını yitiren 103 yaşındaki Gürsoy için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Törende, Gürsoy'un özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Gürsoy'un naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı olan Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olan Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Nilüfer Gürsoy, aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Gürsoy, 3 çocuk annesiydi.