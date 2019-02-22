11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3202
  • 6,0428
  • 226.376
  • 102.494
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Celal Şengör'den çirkin açıklama: Bu millet deprem tarafından ezilmeye müstehak

Halkın değerlerine dönük saldırıları ile bilinen Prof. Celal Şengör 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını hedef alarak 'Bunu yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstehaktır' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Halkın değerlerine dönük saldırıları ile bilinen Prof. Celal Şengör 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını hedef alarak "Bunu yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstehaktır" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Celal Şengör, çirkin açıklamalara imza attı. Depremi halkın değerlerine saldımak için fırsat bilen Şengör hezeyanlarına bir yenisini daha ekledi.

Şengör, Ayvacık'taki deprem için "Biz bunlara sıfır büyüklük hasar diyoruz. Bu insanın kendi aptallığının neticesidir." dedi. Depremi taraflı görüşlerine malzeme yapan Şengör altyapı alanında yapılan çalışmaları görmezden gelerek "Bu imam mektebi yapmakla olmuyor" diye konuştu.

"BU MİLLET DEPREM TARAFINDAN EZİLMEYE MÜSTEHAKTIR"

İmam Hatip'lere saldırmak için depremi bahane eden Şengör, "Din kültürü ve ahlak bilgisi" dersleri aleyhinde konuştu. Şengör, 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını hedef alarak "Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır." dedi.

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Başarılı olursa dünyada dördüncü ülke olacak

Başarılı olursa dünyada dördüncü ülke olacak

Şengör'den çirkin 'deprem' açıklaması: Bu millet müstehak

Şengör'den çirkin 'deprem' açıklaması: Bu millet müstehak

Ekonomide düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

Ekonomide düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

Başkan Erdoğan yeni projeyi anlattı: Felaket... Uçan balina...

Başkan Erdoğan yeni projeyi anlattı: Felaket... Uçan balina...

Denetimler arttı 'fahiş oyun' ortaya çıktı

Denetimler arttı 'fahiş oyun' ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA