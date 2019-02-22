Celal Şengör'den çirkin açıklama: Bu millet deprem tarafından ezilmeye müstehak

Halkın değerlerine dönük saldırıları ile bilinen Prof. Celal Şengör 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını hedef alarak "Bunu yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstehaktır" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Celal Şengör, çirkin açıklamalara imza attı. Depremi halkın değerlerine saldımak için fırsat bilen Şengör hezeyanlarına bir yenisini daha ekledi.

Şengör, Ayvacık'taki deprem için "Biz bunlara sıfır büyüklük hasar diyoruz. Bu insanın kendi aptallığının neticesidir." dedi. Depremi taraflı görüşlerine malzeme yapan Şengör altyapı alanında yapılan çalışmaları görmezden gelerek "Bu imam mektebi yapmakla olmuyor" diye konuştu.

"BU MİLLET DEPREM TARAFINDAN EZİLMEYE MÜSTEHAKTIR"

İmam Hatip'lere saldırmak için depremi bahane eden Şengör, "Din kültürü ve ahlak bilgisi" dersleri aleyhinde konuştu. Şengör, 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını hedef alarak "Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır." dedi.