Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir konferansta Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir" diyen Ortaylı şöyle devam etti:

"Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı, kişiliği, omurgası, her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan da ötede bulunduğu şehir ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir"

CELAL ŞENGÖR'DEN SKANDAL SÖZLER

Celal Şengör geçtiğmiz günlerde Azerbaycan'da bir grup öğrenciyle gerçekleştirdiği sohbetinde, en cahil Türklerin Müslüman Türkler olduğunu söylerek bir skandala imza atıp tepkileri üzerine çekmişti. Şengör, aynı konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu'na da hakaretler yağdırarak şunları söylemişti:

"Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler."

İlber Ortaylı'nın açıklamaları, Celal Şengör'e gönderme olarak yorumlandı.