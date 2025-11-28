İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Çelik kasa vurguncuları polisten kaçamadı

Burdur merkezli olarak 3 kentte düzenlenen kasa hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 14:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gökçebağ Köyü 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki iş yerinde çelik kasaların çalındığı ihbarı üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının iş yerlerinin bulunduğu kara yolu altındaki menfez hatlarından giren, yüzü maskeli şüphelilerce gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler 927 farklı noktadan elde edilen 890 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ile şüphelilerin kullandığı araçlara yönelik 12 ayrı ilden Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını değerlendirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin diğer illerde meydana gelen benzer kasa hırsızlığı olaylarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Burdur, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

