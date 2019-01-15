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Çelik yelekli tefeci çetesi

Başkentte oto galerisi adı altında tefecilik faaliyeti yürüten ve 150 kişiyi mağdur eden çete, iki yıllık takibin ardından çökertildi. Yasa dışı kazançlarla lüks hayat yaşayan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çelik yelek ele geçirildi.

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Ankara’da oto galerisi adı altında “tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat” yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Çankaya Öveçler’de “oto galerisi” adı altında faaliyet gösteren bir iş yeri üzerinden “tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat” yapıldığı iddiası üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 150 kişinin değişik tarihlerde aynı şekilde mağdur edildikleri yönündeki şikayetleri üzerine, polis zanlıları yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlıların tefecilik ve para aklama yöntemiyle lüks bir hayat sürdükleri, rezidanslarda yaşadıkları, aralarında bir petrol istasyonu sahibinin de bulunduğu bazı mağdurlara silah zoruyla senet imzalattıkları, buradan elde ettikleri gelirleri sahte evrak düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerine kurulan şirketlerin geliri gibi gösterdikleri iddia edildi. 

POLİS ROZETİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1’i ruhsatsız 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda kasa defteri, çek, senet, tapu, evrak ile çelik yelek, polis yeleği ve rozetleri ele geçirildi. Zanlıların işlettikleri galeride bulunan çok sayıda lüks araç muhafaza altına alındı.

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