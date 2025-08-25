CHP'nin İstanbul il yönetiminin belirlendiği 8 Ekim 2023'teki kongre yargıya taşındı. CHP'li bir İstanbul delegesi, 14 Ağustos 2025'nde mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin hukuka aykırı yapıldığı öne sürüldü. Dilekçede kongrenin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesine rağmen Beyoğlu sınırlarında bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldığı, bunun da "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un 20. maddesine ve CHP Kongreler Yönetmeliği'nin 18. maddesine aykırı olduğu kaydedildi.

RÜŞVET İDDİASI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Delegelerin iradelerinin para, elektronik cihaz, iş vaadi gibi menfaatler karşılığında yönlendirildiği, bunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyaları ve basına yansıyan ses kayıtlarıyla ortaya koyulduğu ileri sürüldü.

KONGRELERİ DURDURUN

Başvuruda, 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren durdurulması, bu kongrede seçilen il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin veya mahkemece belirlenecek geçici bir kurulun göreve iade edilmesi talep edildi. Ayrıca kongre delegelerinin görevden alınması, 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması ve davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edilmesi de istendi. Esas yönünden ise 8 Ekim 2023 tarihli kongre ve bu kongrede alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptali, 39. Olağan Kurultay sürecinin tüm takvimiyle birlikte iptali talep edildi.

DURUŞMA 21 EYLÜL'DE

Başvurunun ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tensip zaptı düzenlendi. Mahkeme, davalıya iki haftalık cevap süresi verdi. Mahkeme ayrıca İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 8 Ekim 2023 tarihli CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne dair tüm belgelerin gönderilmesini istedi. Ön inceleme duruşmasının 21 Eylül 2025'te yapılmasına karar verildi.