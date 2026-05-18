İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5812
  • EURO
    53,0719
  • ALTIN
    6672.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sumud Filosu'na saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık dışı bir barbarlık
Güncel

Sumud Filosu'na saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık dışı bir barbarlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sumud Filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Sumud Filosu'na saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık dışı bir barbarlık
ABONE OL

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosu'nu selamlıyoruz. Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.