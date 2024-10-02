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  • Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
Güncel

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı

İstanbul Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren ve 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00'de açılmasına karar verilmişti. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis, mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA2 Ekim 2024 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
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Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

POLİS ÖNLEM ALDI

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak.

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

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