Cem Garipoğlu'nun mezarının açıldığı soruşturmada takipsizlik kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açıldığı soruşturma tamamlanarak, kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı.

Kararda, Cem Garipoğlu'nun 3 Mart 2009'da müşteki Süreyya Karabulut'un kızı Münevver Karabulut'u öldürmesi nedeniyle Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında mahkum olduğu hapis cezasının infazı kapsamında Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunduğu anımsatıldı.

Şüpheli Garipoğlu'nun cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar ettiği anımsatılan kararda, müşteki avukatının 17 Ağustos 2023'te şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi.

Kararda, söz konusu dilekçede, "Şüphelinin ölüp ölmediğinin veya firar edip etmediğinin bilinmediği, şüphelinin hayatta olduğu ve ailesi tarafından kaçırıldığı hususunda şüphelerin mevcut olduğu, kamuoyunda yıllardır bu doğrultuda söylentilerin bulunduğu''na ilişkin beyanların yer aldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine 26 Eylül'de, yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildiği anlatılan kararda, mezarın bulunduğu yer bakımından yetkili olan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderildiği, mezardan çıkan bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlandığı belirtildi.

Kararda, Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay ve babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan güncel olarak kan ve ağız içi sürüntü örnekleri alındığı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince mezardan elde edilen bulgular ile ailenin örneklerinin mukayese edildiği aktarıldı.

İşlem sonucu hazırlanan rapora yer verilen kararda, kemik ve diş örnekleri gönderilen kişinin Tülay ve Mehmet Nida Garipoğlu çiftinin "müşterek çocuğu olabileceği"nin tespit edildiği belirtildi.

Kararda, mezara defnedilen kişinin Cem Garipoğlu olduğunun Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin raporuyla kesinleştiği vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Öte yandan, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in, ailenin talebi doğrultusunda takipsizlik kararına itiraz ettiği öğrenildi.

