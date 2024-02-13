Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Seçimlere iki aydan az bir süre kala, CHP'de aday belirleme tartışmaları büyük bir kaosa dönüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, kurultayda verdiği 'ön seçim' sözünü tutmadı. Partililer tarafından hedef tahtasına konan Özel, kurmaylarıyla birlikte birçok noktada ön seçimsiz atama kararı aldı.

Yaşananların gölgesinde bugün İstanbul'da da tartışmalı isimlerin aday yapılacağı gündeme geldi. CHP yandaşı gazetecilerin aktardığına göre; Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu ve Kadıköy'de Murat Kösedağ'ın ismi öne çıktı.

CHP'Lİ CANPOLAT'TAN PARTİ YÖNETİMİNE SALVOLAR



Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, aday belirleme krizi üzerinden parti yönetimine sert sözlerle yüklendi.

"Niyet siyasi bir soykırım olabilir." diyen Canpolat, "İstanbul İl Kongresinde birlikte davrandığımız 8 İlçe Belediye Başkanlarının tamamı tasfiye edildi. 14 İlçe yönetiminin iradeleri de yok sayıldı." dedi.

Canpolat X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Kongresinde birlikte davrandığımız 8 İlçe Belediye Başkanlarının tamamı tasfiye edildi. 14 İlçe yönetiminin iradeleri de yok sayıldı.

Niyet siyasi bir soykırım olabilir. Ancak biz dala konmuş kuş değiliz ki! 100 yıllık Çınarın köklerindeniz. Filizlerimiz daha genç, daha da güçlü olur. Ve de Çınar binyıllarca daha yaşar..."