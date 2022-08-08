Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı!

TV'de bir tartışma programına katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasındaki gerginlik daha sonra canlı yayında saldırıya dönüştü.

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in Enginyurt'un sözlerine karşılık "Sen bırak bu işleri" şeklinde cevap vermesiyle birlikte DP'li vekil Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırmaya çalıştı.

KORUMASI ŞİMŞEK'İ DARP ETTİ

Yayını kesilen programın sunucusu tekrar yayına bağlandıklarında olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Sunucu ayrıca, "Cemal Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde... darp da edildi. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

ŞİMŞEK ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı saldırı sonrası Şişli Emniyet Müdürlüğüne giden gazeteci Latif Şimşek, kendisini darp etmeye çalışan Cemal Enginyurt ve koruma Emrah Topal hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Emrah Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Cemal Enginyurt'un milletvekili olmasından dolayı dosyasının ayrıldığı ve olaya karışan 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı alınacağı öğrenildi.